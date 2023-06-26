Звездный час! Глоба назвала главного везунчика августа — беды обойдут стороной

Астролог Тамара Глоба заявила, что в августе 2023 года у Скорпионов будут идти дела лучше, чем у других знаков зодиака. По ее словам, удача улыбнется представителям этого созвездия.
«Беды Скорпионов обойдут стороной. В окружении появятся авторитетные люди, которые защитят и дадут возможность реализоваться», — заявила она.
Глоба подчеркнула, что в этой ситуации главное — не сидеть, сложа руки. Скорпионам нужно использовать свой звездный час. Другого может и не быть.
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