Глоба 26 июня тревожно обратился к людям: «Берегите финансы и имущество»

Последняя неделя июня не станет легче или спокойнее, гласит астропрогноз Богдана Глобы, сына знаменитых звездочетов Тамары и Павла Глобы. И ответственен за это Марс. Усугубление процессов идет по всем сферам, включая природную.

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Понедельник, 26 июня, уже подкинет поводов понервничать. Может наступить угроза материальным благам, и лучше быть бдительными.