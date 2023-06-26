Глоба 26 июня тревожно обратился к людям: «Берегите финансы и имущество»

Астропрогноз. Фото: Global Look Press

ЧТо произойдет в последний понедельник июня.

Последняя неделя июня не станет легче или спокойнее, гласит астропрогноз Богдана Глобы, сына знаменитых звездочетов Тамары и Павла Глобы. И ответственен за это Марс. Усугубление процессов идет по всем сферам, включая природную.

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Понедельник, 26 июня, уже подкинет поводов понервничать. Может наступить угроза материальным благам, и лучше быть бдительными.

«Понедельник проходит под тенью 9 лунного дня. Берегите финансы и личное имущество. Если неприятности таки постучались в дверь, заручитесь помощью родственников», - написал астролог в Telegram.

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