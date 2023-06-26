Негатив и агрессия будут нарастать: Глоба предупредил – последняя неделя июня опасна

Астролог Богдан Глоба раскрыл прогноз на последнюю неделю июня. Период с 26 июня по 2 июля будет неспокойным. Дело в том, что Марсианские аспекты достигнут своей треш-кульминации.

«Неделя интриг, обманчивых историй и бурных жизненных перипетий. Переплетения судеб выводят на самый неожиданный путь, где правда открывается лишь сохранившим трезвость мышления. Марс гонит вперед волну негатива и агрессии. Важно не поддаваться деструктивным порывам и помнить, что все заканчивается, а жить придется с тем, что сотворил», - сообщил Глоба-младший.

Более того, в ближайшие три недели будут агрессия и дестабилизация будут только нарастать.

Конце июня – это время опасностей. Людям лучше направить внимание внутрь себя, искать гармонию и делиться ею с близкими, а детей беречь пуще прежнего.

Стихийные бедствия проявятся с новой силой, поэтому в шторм лучше не активничать и держаться подальше от воды.

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