Гороскоп на неделю с 3 по 9 июля для всех знаков зодиака

Неделя обещает быть не самой интересной. Время хорошо подходит для завершения дел, подведения итогов, рутинных занятий. А вот все важное и новое пока лучше отложить – слишком высока вероятность того, что эти дела окажутся безнадежно испорчены. Кроме того, нужно учитывать, что общий эмоциональный фон оставляет желать лучшего, а потому между людьми возможны конфликты или просто недопонимание.

Teleprogramma.pro даст совет, как правильнее действовать каждому из знаков Зодиака.

Рак

Если помнить, что для важных дел время неподходящее и погрузиться в повседневные занятия, можно получить большое удовольствие от спокойного течения жизни.

Любовь

Прекрасная неделя для отношений, полных взаимопонимания и тепла. А вот скандалить и ссориться категорически не рекомендуется.

Финансы

Финансовая сфера Раков тоже порадует. Если вам нужно разобраться с документацией, займитесь этим сейчас, время благоприятствует.

Здоровье

Вас может подстерегать такая коварная штука, как упадок сил, а с ним и дурное настроение. Чтобы этого избежать, больше отдыхайте и находите способы себя порадовать.

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Овен

Овны, не все может складываться так, как вы хотели, особенно в отношениях с людьми, и вас это, конечно же, злит. Но агрессия ни к чему хорошему не приведет, а вот направить энергию в другое русло вы точно можете. Хорошо заниматься учебой, оттачивать навыки. Полагайтесь на себя – и все у вас будет отлично.

Телец

Вы можете почувствовать, как осложняются отношения и с любовными партнерами, и с деловыми. Однако это не отменяет того факта, что в работе и финансах вы можете добиться больших успехов. Конечно, когда отношения натянутые, это непросто, но всегда найдутся люди, готовые выступить посредниками в сложной ситуации.

Близнецы

Близнецам предстоит идти на компромиссы. И можно относиться к этому по-разному: или делать это как «из-под палки», или совершать этот шаг осознанно и по своей воле. Второй вариант, конечно, куда приятнее. Вы стоите на пороге какой-то очень благоприятной перемены, хорошо к ней прийти в гармонии с собой и миром.

Лев

Чем продуктивнее вы были в предыдущие недели, тем успешнее пройдет неделя текущая. Пользуйтесь благоприятным моментом. А еще будьте наготове – вас ожидает новый поворот в жизни. Не стоит ждать златых гор или страшного подвоха – это поворот не в худшую или лучшую сторону, а просто в другую.

Дева

Внимательно отнеситесь к людям, которые вас окружают. Не все из них желают вам добра. Кто-то спит и видит, как вы от него зависите, а кто-то действительно готов вам помочь и поддержать вас в любой ситуации. Так что пришло время «отделять зерна от плевел». В целом же неделя скорее приятная, чем нет.

Весы

Весам стоит больше действовать самостоятельно, нежели полагаться на кого-то другого. Это прекрасное время для работы с денежными вопросами – именно сейчас вы можете найти удачные решения, которые существенно улучшат ваше финансовое положение. Если для этого нужно пройти обучение или курсы повышения квалификации – дерзайте.

Скорпион

Скорпионы полны сил и энергии. Проблема заключается в том, что вам может захотеться поскандалить, как вы умеете – с чувством, толком, расстановкой. Это, конечно, заманчиво, но пока вы скандалите, вы можете упустить богатый потенциал этой недели, а это зря. Направьте энтузиазм на достижение давней цели – и увидите, как быстро вы к ней приблизитесь.

Стрелец

Стрельцов ждут некоторые сложности в личной жизни, и не у всех эта тенденция проявится одинаково. Кто-то может попасть в любовный треугольник, где окажется, что «друг оказался вдруг» не таким уж и другом. А кто-то обнаружит подозрительное внимание к своей второй половине, которое окажется с честью отвергнуто.

Козерог

Козероги давно спотыкались о целую кучу препятствий, мешавших двигаться к цели, связанной с работой и деньгами. И теперь эти препятствия наконец-то начинают исчезать, а вы можете развернуться в полной мере. Не отвергайте возникающие возможности – в следующий раз они могут и не представиться.

Водолей

Водолеи почувствуют на себе повышенное внимание противоположного пола. Это приятно, однако далекоидущих планов лучше не строить – это звездное влияние мимолетно и ничего серьезного не принесет. В вопросах работы и карьеры ситуация, может, не улучшится глобально, но сдвинется с мертвой точки.

Рыбы

Рыбам нужно знать об этой неделе всего две вещи. Первая – нужно избегать финансовых рисков. Это неоправданные риски, добра от них не жди. И вторая – берегите отношения, которые вам дороги. Это касается и личных отношений, и дружеских связей, и деловых партнерств. Следуйте этим советам – и неделя пройдет удачно.