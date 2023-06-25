Володина дала четкий наказ на неделю до 2 июля: в цене люди, знающие толк в дисциплине

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на неделю с 26 июня по 2 июля, дав понять, что вторник выдастся сложным и связано это с переходом Меркурия в Рак. Лучше всего провести этот день в полном спокойствии. В разговорах будет важна эмоциональная отдача. Если собеседник почувствует искреннее вовлечение в его дела, то контакт сложится.

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Неделя идеально подходит для практических дел: заработка, здоровья, ухода за собой, полезного обучения и созидательного труда на благо семьи.

В цене окажутся люди, умеющие сочетать мягкость и результат, естественность в проявлении эмоций и дисциплину, когда дело касается конкретных дел.

В этот период можно почти без усилий получить финансовую поддержку, вырастить свой авторитет как человека, умеющего считать деньги. Особенно вероятны приятные карьерные и денежные новости в конце недели.