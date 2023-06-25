Володина — о важных событиях до 2 июля: «Грозят в один миг перевернут судьбы с ног на голову»

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом до 2 июля, назвав главные события этого периода.

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Неделя, как дала понять астролог, обещает стать непростой, она в чем-то продолжит те события, которые были начаты не так давно. Нас ждут очередные тревожные новости в мире, которые окажутся крайне неожиданными.

«События грозят в один миг перевернуть с ног на голову отдельные судьбы. Рецепт все тот же: пауза и осознание в спорах. В карьере захочется проявить себя креативным и дерзким самопиаром с помощью выходки, от которой окружающие только охнут. Давайте-ка всех тараканов к стенке и на выход», - добавила астролог.

Василиса Володина советует не рисковать на пустом месте, «если только вы не гений-чудак, которому на пороховой бочке уютно как в люльке».