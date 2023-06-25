Один знак остался совсем без энергии: Володина — срочно восполняйте, жизнь пойдет под откос

Близнецы сейчас находятся на грани потери энергии, предупредила астролог Василиса Володина.

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Астролог рекомендовала представителям зодиакальной системы свои силы направлять только на то, что действительно важно. В противном случае Близнецы просто потратят время, ничего не успеют сделать и существенно подпортят свою деловую репутацию, а также значимость в коллективе.

Чтобы не дожидаться тяжелых последствий, Близнецам нужно сделать паузу и постараться восполнить потерянные силы.

Источник: rsute.ru.