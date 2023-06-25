Главная миссия Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков в 2023 году — пророчество Глобы

Тамара Глоба. Фото: кадр из видео, скриншот 

У каждого знака зодиака есть своя задача и цель. Выполнив задуманное, они сумеют противостоять возможным встряскам.

Тамара Глоба поделилась прогнозом на 2023 год, назвав главную миссию некоторых знаков зодиака. Только так им удастся продвинуться вперед, обеспечив себя всеми необходимыми благами.

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Овны ощутят себя на коне. Юпитер, как звезда королей, обосновалась в их знаке. А это значит, что представители этого зодиакального круга вступают в эпоху успеха и процветания. Их ждет подъем на службе и новые возможности, проекты, которые принесут отдачу в материальном плане. Задача Овнов не проморгать удачный момент и не упустить возможность хороших заработков. Им также выпадет шанс упрочить свои отношения с любимыми, на повестке — рождение детей и прибавление в семье.

Крупные перемены ждут Тельцов. Особенно важным в этом плане станет лето. Прежняя работа будет приносить им успех. Представителей этого знака будет интересовать личная сфера. Тельцы не должны сбавлять оборотов: их труды будут вознаграждены уже осенью. Признание в полной мере придет только в 2024 году. А до этого нужно приложить усилия для того, чтобы дела спорились.

Близнецам стоит больше доверять друзьям и покровителям. Они окажут им нужную поддержку. Особое внимание этому знаку зодиака стоит обратить на дороги — личный транспорт, путешествия, командировки. Здесь могут возникнуть трудности. Звезды советуют Близнецам сконцентрироваться на семье — вернутся старые отношения, дети потребуют внимания.

Год Водяного Кролика во многом станет двойственным для Раков. Им стоит уделить внимание своему здоровью, но и не забывать о близких, тех, кто им особенно дорог. С весны у этого знака зодиака начнется новый этап в жизни. 

«Какие-то пути закроются, а другие, наоборот, дадут ту самую возможность заработать», - добавила астролог.

Летом высока вероятность перемен, которые касаются карьеры и места жительства. Поэтому необходимо следить за своими финансами: деньги будут приходить в небольшом количестве, а вот трат будет немало.

По материалам «РИА новости»

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