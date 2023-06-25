Удача засосет на 3 года — до 2026-го! Два знака, которых ждет чистейшая полоса везения под Нептуном

Астролог Людмила Митрохина в свежем прогнозе дала понять, что в 2023 году Нептун будет ретроградным с 30 июня и по 6 декабря. То есть у каждого есть целых полгода, чтобы разобраться в своем окружении, и начать действовать. Среди любимчиков окажутся немногие.
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Нептун до 2026 года перешел в знак Рыбы, поэтому его фаворитами неизменно являются представители водной стихии.
Скорпионам предстоит окинуть невозмутимым взглядом свои отношения со второй половинкой. Им удастся не только воплотить в жизнь свои самые заветные мечты, но и осчастливить любимого. Звезды советуют им не горячиться: некоторые неправильно поймут намеки Нептуна и попытаются разорвать отношения.
Те, кто ищет свою судьбу, должны проявить инициативу. На это у них есть полгода. Скорпионы могут встретить любовь всей своей жизни.
Рыбы окажутся в числе фаворитов Нептуна. Они впервые за долгое время свежим взглядом оценят свое предназначение, поймут, в чем были неправы. И благодаря этому исправят ошибки.
Также Нептун принесет им подвижки в карьере и новые пути заработка. Рыбам нужно четко сформулировать то, чего они хотят. А уже потом ждать подарков от Нептуна.
По материалам 7days