Удача засосет на 3 года — до 2026-го! Два знака, которых ждет чистейшая полоса везения под Нептуном

Астролог Людмила Митрохина в свежем прогнозе дала понять, что в 2023 году Нептун будет ретроградным с 30 июня и по 6 декабря. То есть у каждого есть целых полгода, чтобы разобраться в своем окружении, и начать действовать. Среди любимчиков окажутся немногие.

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Нептун до 2026 года перешел в знак Рыбы, поэтому его фаворитами неизменно являются представители водной стихии.