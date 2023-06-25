Глоба назвала знак, который одержит победу в любви: ваша мечта исполнится

Говорят, что везет либо в любви, либо в деньгах. Со Львами так и произойдет, считает астролог Тамара Глоба.

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Согласно ее предсказанию, у Львов в личной сфере ожидаются положительные перемены, благоприятными будут также дружеские встречи и вечеринки.

Вместе с тем Львам придется приложить немало усилий для того, чтобы выполнить поставленные задачи на работе. Кроме того, возможны проблемы в финансовой сфере – с большой вероятностью, понадобится искать дополнительные источники дохода.

Источник: rsute.ru.