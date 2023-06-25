Глоба — важно, чтобы все не треснуло в 2023! Самый тяжелый период года: все определено

Тамара Глоба не раз говорила о том, что год Водяного Кролика станет самым сложным и проблематичным за последнюю тройку лет. Да так, что 2021-й с пандемией и 2022-й с обострением во всем мире, покажутся райскими. Именно 2023 год навлечет новую бурю испытаний и проблем.
Кроме того, астролог спрогнозировала самые сложные месяцы, которые придется пережить. Воздух буквально пропитан бурными потоками, наэлектризован.
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Ситуация начнет облегчаться, но до позитивных изменений еще как минимум 2-2,5 года. До этого нужно запастись терпением.
«Самый критический период — 2023. Важно, чтобы все не треснуло. Новое (противостояние, - Прим. ред.), которое может возникнуть и будет очень серьезным — это будет период конца года. Ноябрь, декабрь особенно», — говорила Тамара Глоба в YouTube-проекте «Стрелец-молодец».