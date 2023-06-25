Взболтнет и разгорится скандал: какой знак нечаянными словами уничтожит свое будущее — Володина

Чтобы этого не произошло, Овны должны вести себя максимально тихо и сдержанно. Вокруг них сейчас разгорается мощная аура скандала, которая может вспыхнуть из-за одного нечаянно брошенного слова в адрес других людей.

Не стоит обращать внимание на поведение сторонних личностей, предупредила Володина. Некоторые их поступки будут сильно раздражать Овнов. Астролог настоятельно рекомендует воздержаться от замечаний, они впоследствии принесут много проблем. Разобраться с ними Овнам будет тяжело.

Источник: rsute.ru.