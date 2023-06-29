Женщины каких знаков зодиака становятся привлекательными лишь с возрастом — вспоминают о себе и расцветают

Инна Чурикова относилась к представительницам знаков зодиака, чья красота раскрывается лишь с возрастом. Фото: Global Look Press

Таролог Галина Янко в беседе с Teleprogramma.pro назвала представительниц зодиакальных созвездий, которых можно сравнить с хорошим вином.

Есть женщины, которые пользуются популярностью среди сильного пола со школьного возраста. А есть те, кто расцветают лишь ближе к тридцати, а то и к сорока годам.

Женщины каких знаков зодиака становятся привлекательными в зрелом возрасте? На этот вопрос Teleprogramma.pro ответила таролог Галина Янко.

Рак

В подростковом возрасте и в юности Раки весьма не уверены в себе. Им не нравится их отражение в зеркале, манера общения, стеснительность в поведении.

Но Раки много учатся и развиваются. С возрастом они начинают ценить свою внешность, а также блистать интеллектом. Эта смесь делает Раков привлекательными для мужчин.

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Весы

Уравновешенные Весы в школьные годы не отличаются любовью к себе. Гармонию в душе представительницы этого знака зодиака обретают далеко за тридцать. Я бы даже сказала, что ближе к сорока годам.

Изменить отношение к себе, а тем самым повысить уверенность в своих женских чарах им помогают мужчины. Кстати, актриса Инна Чурикова, которая с возрастом становилась только красивее, — Весы по гороскопу.  

Козерог

В школьные годы Козерогам просто некогда думать о таких вещах, как собственная привлекательность. Они хорошо учатся, занимаются спортом, помогают мамам по хозяйству.

После тридцати лет Козероги, получив образование и заложив хороший фундамент для дальнейшей карьеры, вспоминают о себе и расцветают.

Подробнее о прогнозах Галины Янко можно прочесть на ее странице во «ВКонтакте»​​​​​​​. 

Галина Янко. Фото: личный архив    

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