Квадрат Урана с Марсом еще набирает силу: астролог Василиса Володина озвучила, когда все рассосется

«Квадрат Урана с Марсом пока только набирает силу до завтрашнего обеда... Да и потом рассасываться будет еще неделю. Очевидно, что самое острое еще впереди. P.S. До обеда 26-го. Еще тревожнее», - написала Василиса Володина в телеграм-канале.