Квадрат Урана с Марсом еще набирает силу: астролог Василиса Володина озвучила, когда все рассосется

Василиса Володина. Фото: соцсети

Известны астролог Василиса Володина дала прогноз на ближайшие дни.

Астролог Василиса Володина в телеграм-канале сообщила о важном. Ближайшие дни - сложный период, когда Уран соединяется с Марсом. 

Василиса Володина предупредила, что самый сложное еще впереди, а развязка наступит только через неделю.

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«Квадрат Урана с Марсом пока только набирает силу до завтрашнего обеда... Да и потом рассасываться будет еще неделю. Очевидно, что самое острое еще впереди. P.S. До обеда 26-го. Еще тревожнее», - написала Василиса Володина в телеграм-канале.

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