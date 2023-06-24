Квадрат Урана с Марсом еще набирает силу: астролог Василиса Володина озвучила, когда все рассосется

Астролог Василиса Володина в телеграм-канале сообщила о важном. Ближайшие дни - сложный период, когда Уран соединяется с Марсом.
Василиса Володина предупредила, что самый сложное еще впереди, а развязка наступит только через неделю.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Квадрат Урана с Марсом пока только набирает силу до завтрашнего обеда... Да и потом рассасываться будет еще неделю. Очевидно, что самое острое еще впереди. P.S. До обеда 26-го. Еще тревожнее», - написала Василиса Володина в телеграм-канале.