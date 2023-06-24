«Не дать миру и человечеству упасть в пропасть»: астролог Тамара Глоба — о сохранении равновесия в конце июня и июле

Астролог Тамара Глоба, прогнозы которой оправдываются в девяноста процентах случаев, рассказала в телеграм-канале, каким выдастся месяц Рака - период с конца июня по середину июля.
Звезды, по словам Тамары Глобы, сулят жаркий во всех смыслах период, во время которого будет место природным катаклизмам и проявлениям агрессии. На этом фоне Тамара Глоба порекомендовала всем наполнять пространство добротой и силой жизни.
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«Наша человеческая задача не сотрясать пространство агрессией, не подбрасывать дровишки злобы в топку разрушений Земли, природы и человечества, а наполнять мировое пространство светом добра, силой жизни. Или хотя бы сохранять равновесие сил мира, чтобы не дать Миру и человечеству упасть в пропасть», - написала Тамара Глоба в телеграм-канале.