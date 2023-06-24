«Рассасываться будет еще неделю»: астролог Василиса Володина сделала важное заявление

«Квадрат Урана с Марсом пока только набирает силу до завтрашнего обеда, да и потом рассасываться будет еще неделю. Очевидно, что самое острое еще впереди. P.S: до обеда 26-го. Еще тревожнее», - написала Василиса Володина в телеграм-канале.