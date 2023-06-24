«Рассасываться будет еще неделю»: астролог Василиса Володина сделала важное заявление

Известный астролог Василиса Володина в телеграм-канале объяснила, почему наступившие дни сулят сложности.
Как выясняется, сейчас особый период, так называемый, квадрат Урана с Марсом. Продлится он еще неделю, а пик придется на 26 июня, первую половину дня.
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«Квадрат Урана с Марсом пока только набирает силу до завтрашнего обеда, да и потом рассасываться будет еще неделю. Очевидно, что самое острое еще впереди. P.S: до обеда 26-го. Еще тревожнее», - написала Василиса Володина в телеграм-канале.