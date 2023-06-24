«Жаркий во всех смыслах»: Тамара Глоба предупредила о событиях июля — что принесет месяц Рака

Известны астролог Тамара Глоба в телеграм-канале дала прогноз на второй месяц лета. Судя по расположению небесных светил, он будет жарким. И речь не о погоде.
Тамара Глоба дала понять, что месяц Рака будет богат на катаклизмы - природные и нет. Многое будет зависеть от того, как поведут себя люди.
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«Обычно в месяц Рака приходят дожди, но в этом году он не только переполнен водами, но и жаркий во всех смыслах. Пожары и агрессия тесно переплетаются с силой добра и милосердием. А наша человеческая задача не сотрясать пространство агрессией, не подбрасывать дровишки злобы в топку разрушений Земли, природы и человечества, а наполнять мировое пространство светом добра, силой жизни. Или хотя бы сохранять равновесие сил мира, чтобы не дать Миру и человечеству упасть в пропасть», - написала астролог Тамара Глоба в телеграм-канале.