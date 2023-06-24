«Жаркий во всех смыслах»: Тамара Глоба предупредила о событиях июля — что принесет месяц Рака

Известны астролог Тамара Глоба в телеграм-канале дала прогноз на второй месяц лета. Судя по расположению небесных светил, он будет жарким. И речь не о погоде.

Тамара Глоба дала понять, что месяц Рака будет богат на катаклизмы - природные и нет. Многое будет зависеть от того, как поведут себя люди.

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