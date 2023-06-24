«Наша задача не сотрясать пространство агрессией»: какое предзнаменование дала Тамара Глоба на последние дни июня

Астролог Тамара Глоба, прогнозы которое сбываются в девяноста процентах случаев, сделала предупреждение о том, каким выдастся конец июня.
Расположение небесных светил таково, что предвещает довольно жаркий период во всех смыслах. Все-таки, лето на дворе.
Астролог Тамара Глоба рассказала, какую модель поведения стоит выбрать нам всем, чтобы пережить этот период.
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«Наша человеческая задача не сотрясать пространство агрессией, не подбрасывать дровишки злобы в топку разрушений Земли, природы и человечества, а наполнять мировое пространство светом добра, силой жизни. Или хотя бы сохранять равновесие сил мира, чтобы не дать Миру и человечеству упасть в пропасть», - написала Тамара Глоба в телеграм-канале.