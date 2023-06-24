«Наша задача не сотрясать пространство агрессией»: какое предзнаменование дала Тамара Глоба на последние дни июня

«Наша человеческая задача не сотрясать пространство агрессией, не подбрасывать дровишки злобы в топку разрушений Земли, природы и человечества, а наполнять мировое пространство светом добра, силой жизни. Или хотя бы сохранять равновесие сил мира, чтобы не дать Миру и человечеству упасть в пропасть», - написала Тамара Глоба в телеграм-канале.