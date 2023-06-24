Как приспособиться в новой обстановке, рассказала Василиса Володина: прогноз на 24 июня

Василиса Володина регулярно делает астропрогнозы на день. И в последнюю субботу июня, 24 числа, звездочет не пропустила возможность обратиться к людям. Происходящие события, о которых астролог не говорит вслух, но которые подразумеваются и которые тревожат многих россиян сегодня, можно перенести легче, если прислушаться к совету Володиной.

«Приспособиться к новой обстановке сегодня помогут полезные дела, а отдохнуть и расслабиться — диета и мелкие бытовые хлопоты», - порекомендовала астролог.

По материалам Telegram-канала Василисы Володиной