«Квадрат Марса и Урана очень воинственный»: Василиса Володина дала тревожный прогноз на неделю с 26 июня по 2 июля

Астролог Василиса Володина дала свой прогноз на четвертую неделю июня, с 26 числа. Семидневка непростая, и обнадеживающих заявлений звездочет не сделала.

«Так хочется вас всех порадовать, но задача астролога – давать реалистичный прогноз. И вероятнее всего, нас ждет еще одна сложная неделя, продолжающая ситуацию предыдущей. Увы, вероятны очередные тревожные новости в мире, да еще и весьма неожиданные. Квадрат Марса и Урана очень взрывной, очень воинственный. И одновременно Меркурий не дружит с Нептуном на небе, создавая завесу тумана, иллюзий, ошибок, непонимания. Эта дружная бригада планет вместе может обеспечить нам ситуацию вроде «уже ко всему готов, все видел». Но нет! События грозятся в один миг перевернуть с ног на голову отдельные ситуации, истории, судьбы», - предупредила астролог на YouYube-канале.

Володина дала рекомендации, как пережить надвигающиеся сложности. Принимать скоропалительные решения ни в коем случае нельзя. Важно остановиться и подумать, осознать последствия и как следует охладить голову.

На работе не нужно лишнего самопиара, поскольку он обернется против вас. Не устраивайте конфликты, а спокойно отстаивайте свое. Может казаться, что что-то связывает крылья – это тоже влияние Марса и Урана.

К середине недели страсти немного поулягутся – Меркурий перейдет во вторник в знак Рака.

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