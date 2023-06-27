Какие знаки зодиака могли бы быть супергероями – разрабатывают планы по спасению мира

Время от времени мы все нуждаемся в супергероях. Как было бы замечательно, если бы один человек, действительно, мог спасти целый мир, как в старом добром кино. В фильмах «Бэтмен», «Человек-паук», «Сорвиголова» и других картинах о личностях со сверхспособностями.

А какие знаки зодиака теоретически могли бы стать супергероями? На эту тему в разговоре c Teleprogramma.pro порассуждала таролог Галина Янко.

Овен

Овен – великолепный теоретик. Он разрабатывает замечательные планы по спасению мира. Этакий Ник Фьюри (вымышленный персонаж вселенной Marvel, сотрудник ЦРУ во времена Холодной войны - прим. ред).

Проблема в том, что в отличие от директора организации «Щ.И.Т.» (вымышленное ведомство, занимающееся шпионажем и охраной мирового правопорядка - прим. ред), к Овну редко прислушиваются. Иначе спасать было бы уже нечего.

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Телец

Телец – отличный супергерой. Верный и исполнительный, но безынициативный.

Хотя, зная замашки супергероев, эго которых растет от подвига к подвигу, это, скорее, «плюс», чем «минус».