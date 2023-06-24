Преуспеют не все: 24 июня важно реагировать быстро – Глоба предупредил россиян

Астролог Богдан Глоба дал прогноз на последнюю субботу июня, 24 число. Этот день на фоне всей семидневки – время преуспеть. При этом, сын Тамары и Павла Глобы советует действовать быстро и не поддаваться эмоциям. Чтобы успех не заставил себя ждать, лучше полагаться на себя и самых близких.

«В субботу преуспеют те, кто держит голову в холоде и умеет реагировать быстро. Действуйте самостоятельно и привлекайте только тех, кто рядом», - написал Глоба-младший.

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