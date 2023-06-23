Поцелованы Богом! Четыре знака — хитреца, которые сорвут джекпот: деньги текут рекой в конце июня

Астрологи назвали четырех баловней судьбы среди знаков зодиака, которые озолотятся на последней неделе июня — деньги хлынут водопадом.

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Весы должны прислушаться к своей интуиции, благодаря шестому чувству они сумеют сделать решительный шаг. Их ждут большие деньги, процветание. Финансовые трудности останутся позади.

Новую профессию освоят Скорпионы. Им удастся правильно распределить свое свободное время: и на работу, и на отдых. Их ждет достаток.

Овны готовы менять судьбу к лучшему. Им помогут упорство и сила воли. Они смогут легко завершить свои старые проекты и проявить упорство там, где это нужно. Финансовое положение значительно улучшится, если они смогут правильно расставить свои силы.

Свой потенциал раскроют упрямые Раки. Последняя неделя июня станет для них успешной. Этот знак зодиака ждет прорыв в финансовом плане. Тратить деньги лучше с умом. К примеру, вложить средства в выгодное дело, которое принесет прибыль.

По материалам belnovosti.by