Главная миссия Овнов, Тельцов, Близнецов, Дев, Львов, Скорпионов и других знаков в 2023 году: Володина

Василиса Володина в своем Telegram-канале дала четкий наказ знакам зодиака на 2023 год, подсказав, какую миссию несет каждый из них.
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Овны поменяют свои взгляды на многие вещи. Найдут единомышленников и тех, кто будет разделять их мнение по самым важным вопросам. Главная задача Овнов — отодвинуть в сторону все то, что тормозило их развитие. Страхи, переживания и тревоги — останутся в прошлом.
Тельцов ждет большая трансформация. Исполнится их давняя мечта — в 2023 году они масштабно поменяют многое в своей жизни: полностью и мощно. К тому же, этот знак зодиака увидит первые плоды тех перемен, которыми были запущены ими еще несколько лет ранее. Пугаться не стоит! Они ищут себя.
Близнецы могут рассчитывать на то, что в их жизни появится больше стабильности, четкости, ясности и понимания. Этот знак зодиака почувствует, что с его плеч свалилось тяжелое бремя.
Раки прошли большой путь в сфере партнерства и личной жизни. Они смогли обрести любовь, составить действительно крепкий союз. Теперь пришло время пожинать плоды новой жизни.
Львы будут учиться весь год. Только при этом условии им удастся подняться по карьерной лестнице. Все их мечты исполнит Юпитер, но нужно приложить усилия.
Девы поймут, что брак это не только про любовь. Им придется чем-то жертвовать ради партнера, угождать, поддерживать и доказывать свои чувства.
Весы должны уделить внимание службе. Начальство потребует от них полной концентрации. Расслабляться этому знаку зодиака нельзя — многим придется отказаться от дополнительной подработки.
Скорпионы ощутят влияние Плутона, который откроет ворота для продолжительных и глубоких изменений. Они будут связаны в первую очередь с вопросами отношений с родителями, переменой места жительства и даже внутренних основ.
Стрельцы нуждаются в том, чтобы в их жизни появилась отдушина — хобби, особый вид отдыха. Тогда они будут чувствовать себя более спокойно, занимаясь любимым делом.
Козероги сбросят балласт с плеч. Ощутят, что тяжелые оковы рушатся. То, что сдерживало их много лет, больше не будет довлеть.
«Как будто жизнь распахивает свои любящие объятия и в ней появляется место для удовольствий, а не только для обязанностей и волевых усилий», — добавила астролог.
Водолеи вступят в эру перемен. Оценить все метаморфозы они сумеют разве что в 2024 году. А пока они только закладывают фундамент будущей жизни.
Рыбы сформируют свой близкий круг общения, замкнутся в себе. Рядом с ними будут только единомышленники. Все лишние люди уйдут из жизни этого знака зодиака, как ветошь.