Глоба назвала главного фаворита осени — деньги, любовь, новая работа

Астролог Тамара Глоба заявила, что осенними фаворитами станут люди, родившиеся под знаком Скорпиона. Им будет вести почти во всех сферах — нужно только воспользоваться моментом и не бояться перемен.

«Деньги придут, осенью будет удачный период. Некоторые Скорпионы смогут поменять работу и увеличить себе зарплату», — заявила она.

Повезет Скорпионам и в любви. Главное, этим людям надо снизить градус напряженности и перестать показывать всем подряд свой характер.

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