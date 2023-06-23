Чистейшая полоса удачи засосет на 12 лет: только ему удастся развернуть жизнь на 180° — смотрим по дате рождения

Астрологи пророчат процветания одному знаку зодиака. Их накроет благополучие — начиная с 2023 года и на протяжении еще 12 лет, этот везунчик будет купаться в деньгах, снимая сливки со своих побед. Вплоть до 2023 года удача будет улыбаться тем, кто не побоится рискнуть. Судьба возьмет Львов под свое заботливое крылышко. Там они согреются и накопят силы.

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Именно сейчас представители этого знака зодиака формируют свое мировоззрение на годы вперед. Вселенная подарит им и любовь, и денежное изобилие, и почет. Их ведет полоса чистейшего везения и процветания.

Дни рождения Львов выпадают на даты с 23 июля по 21 августа.

По материалам sterlegrad