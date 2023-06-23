Глоба — денег столько, успевай распихивать по карманам: проныра, который сорвет куш в июне

Тамара Глоба в своем YouTube-канале назвала знак зодиака, который разбогатеет в июне. Водолеи привлекут мощные потоки в свою жизнь, словно вступят в эпоху процветания. Переменчивая фортуна будет на их стороне — деньги сами будут плыть к ним, только успевай распихивать по карманам.

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«Придет хорошая прибыль. Порадуют дела детей. Будет возможность удачно вложиться в недвижимость», — добавила астролог.

Звезды советуют им проявить осторожность в поездках и путешествиях. Лучше прислушаться к себе и не отвлекаться на дорогах.