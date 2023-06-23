Володина — денежный смерч затянет в круговорот удачи: знак, который озолотится в июне

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на июнь, назвав знак зодиака, который сумеет достичь высот в финансовой сфере. Денег у этого везунчика станет в разы больше. Главное — проявить себя и не лениться. Тогда Вселенная одарит этот знак зодиака всеми благами.

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У многих представителей знака, как подметила астролог, появится возможность получить дополнительный источник заработка. А это значит, что деньги будут все прибывать, и прибывать. Водолеи не будут знать нужны: они получат стабильный доход.

Внимания от этого знака зодиака потребует их вторая половинка, которая начнет «чудить». Однако это помешательство будет временным.