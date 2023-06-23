Развод из-за денег! Какому знаку зодиака Володина предсказала разрыв в июле и августе

Астролог Василиса Володина сообщила, что у Водолеев летом треснет личная жизнь. По ее словам, представителей этого знака зодиака может ждать развод как в июле, так и в августе.

«К сожалению, у кого-то не обойдется без разрывов и разводов: Венера разворачивается в ретро-движение, вскрывая старые обиды», — заявила она.

Причем основной причиной раздоров, по мнению Володиной, будут деньги. Поэтому если хотите сохранить семью — отнеситесь серьезно к предупреждению.

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