Какая опасность подстерегает Близнецов, Дев, Стрельцов и Козерогов в конце июня: Глоба

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на июнь, назвав знаки зодиака, которые должны поумерить пыл, дабы избежать неприятностей и проблем извне.
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Близнецы могут рассчитывать на свой ум и интеллект. В июне в их жизнь войдут новые люди, однако знакомства могут быть обманчивыми. Звезды советуют Близнецам проявить бережливость — лучше не тратить деньги по пустякам, средства им еще пригодятся. И на фоне внешней материальной стабильности. Представители этого знака найдут способ подзаработать.
Июнь станет для Дев периодом перспектив. Однако внимание этому знаку зодиака стоит уделить своему здоровью, особенно в конце месяца. Но и это еще не все: лучше избегать знакомств.
«Сомнительные знакомства и встречи возможны в начале третьей декады месяца — постарайтесь не знакомиться с неадекватными персонами или сомнительными людьми», — добавила астролог.
Стрельцы с головой уйдут в деловые вопросы — они разовьют повышенную активность. На работе их ждут перемены. Возможна перестройка планов. На помощь придут авторитетные сотрудники. Проявить повышенное внимание им нужно в путешествиях. Особенно в третьей декаде месяца. В дорогах расслабляться не стоит.
Козероги должны заняться делами детей и семьи. Все силы будут уходить на работу. Именно на службе у этого знака зодиака могут возникнуть трудности в конце месяца. Концентрация поможет им избежать лишних проблем.