Какая опасность подстерегает Близнецов, Дев, Стрельцов и Козерогов в конце июня: Глоба

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на июнь, назвав знаки зодиака, которые должны поумерить пыл, дабы избежать неприятностей и проблем извне.

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Близнецы могут рассчитывать на свой ум и интеллект. В июне в их жизнь войдут новые люди, однако знакомства могут быть обманчивыми. Звезды советуют Близнецам проявить бережливость — лучше не тратить деньги по пустякам, средства им еще пригодятся. И на фоне внешней материальной стабильности. Представители этого знака найдут способ подзаработать.

Июнь станет для Дев периодом перспектив. Однако внимание этому знаку зодиака стоит уделить своему здоровью, особенно в конце месяца. Но и это еще не все: лучше избегать знакомств.