Глоба – про 23 июня: «Двойственная пятница»

Аварийная, по словам астролога Богдана Глобы, неделя 19 – 25 июня близится к финалу. Сын Тамары и Павла Глобы предупреждал людей, что стихия может разгуляться, а число аварий – увеличиться. Финальный рабочий день, пятница 23 число, пока не повод расслабляться, хоть и будут поводы.

«Двойственная пятница не только предоставит шансы на отдых и веселье, но и погрузит в работу с головой. День хорош для заключения сделок и обучения», - рассказал астролог в Telegram про 23 июня.

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