Какие знаки зодиака могут есть как не в себя — не поправятся

Дева

Девы — это те самые ведьмы, которые едят и не толстеют. Чтобы оставаться стройными и сексуальными, им не нужен ни спортзал, ни массаж, ни спа. Просто кому-то очень повезло с генетикой.

Водолей

Водолеи долгое время — лет до 45 точно — остаются стройными. После 45 лет им приходится или корректировать рацион, или заниматься спортом. Если Водолеи выбирают второй вариант, то к стройности получают еще и спортивное подтянутое тело.

Рыбы

Рыбы обладают фантастическим метаболизмом. Они могут есть сладкое, копченое, соленое, жареное, запивать сладкой газировкой и заедать фастфудом, но при это оставаться стройными. Но, стоит признать, что Рыбы, несмотря на несдержанность в еде, уделяют много внимания своему телу — массажи, спа и прочие процедуры.

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