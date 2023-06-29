Главные красотки среди знаков зодиака — просто «мисс Вселенные»

Близнецы

Среди Близнецов немало красоток, которые могут похвастаться шикарным размером груди без имплантов и чудесными волосами без наращивания. Однако этот знак зодиака склонен к полноте, поэтому покорять олимп красоты девушкам нужно до 25 лет. Потом можно не влезть в конкурсный купальник.

Дева

Девы — обладательницы нордической, холодной красоты. Они невероятно притягательны снаружи и как стужа внутри. Очень часто Девам выпадает родиться с выдающимися природными данными — это и красивые волосы, и правильные черты лица, и красивая фигура.

Весы

Весы нередко выбиваются в первые красавицы. Все благодаря личной гармонии — они сочетают в себе красоту и рассудительность. Это не может не подкупать. Так же часто Весы обладают хорошей генетикой, благодаря чему долго выглядят моложе своих лет.

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