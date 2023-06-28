Несгибаемые: самые принципиальные знаки зодиака — могут сломать себе судьбу

Скорпион

Скорпион обладает несгибаемым железным характером. Представителей этого знака зодиака не способны сломить ни люди, ни сама судьба. Если Скорпион поставил перед собой цель, он добьется ее любыми способами. Любыми!

Козерог

Козерог настолько упертый знак зодиака, что перед ним меркнут заслуги и Скорпионов, и Водолеев. Козероги — это пример мужественности и самоотверженности. Ничто не заставит отказаться их от мечты, например, стать певицей, не имея голоса.

Водолей

Водолей — один из самых стойких знаков зодиака. Иногда кажется, что Водолеи готовы ко всему, потому что ожидают лучшего, но готовятся к худшему, поэтому их просто невозможно застать врасплох. Неприятно удивить можно, а застать врасплох — нет. Они живут по принципу «все, что нас не убивает, делает сильнее».

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».