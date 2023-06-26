Главные баловни судьбы лета 2023 года - деньги пойдут стеной

Овен

Летом 2023 года Овны будут успешны во многих направлениях, но стоит выделить два основных, в которых у них зашкаливают показатели – это деньги и любовь. Вместе с температурой на улице будут расти ваши шансы встретить любовь на всю жизнь, а также – банковский счет.

Рак

Этим летом звезды благоволят Ракам. У них очень много перспективных возможностей, однако есть некоторые опасения по зачину крупных проектов. Вернее, зачинать можно, но вот слишком вкладываться не рекомендуется. Поэтому дерзайте, старайтесь, рискуйте, но не забывайте считать деньги! Тогда все получится.

Лев

Львы летом 2023 года станут очень привлекательными для представителей противоположного пола. Девушкам, даже замужним, будут поступать приглашения от очарованных мужчин, а мужчины-Львы будут купаться в женском внимании. Давно женатых Львов ждет новый член семьи. Это может быть как ребенок (сын/дочь или внук/внучка), так и питомец. Причем не стоит смотреть только на банальных кошек и собак. Будьте оригинальнее, вы же Львы!

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