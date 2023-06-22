Проныра, который озолотится в 2023 году — набьет карманы деньгами доверху: Глоба

Тамара Глоба назвала короля фортуны, который проявит свои деловые качества — такой пронырливости можно только позавидовать. Удача следует за ним по пятам, суля денежное вознаграждение и материальный достаток. Раки надут способ заработать. Именно в поездках им улыбнется удача. Денег будет столько — только успевай подсчитывать.

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Ставку этот знак зодиака должен сделать на прибыль, которая будет поступать в командировках. Вдали от дома Раков ждет успех. Проекты принесут долгожданную финансовую независимость.

По материалам РИА Новости