Эти люди начнут жизнь с чистого листа: Глоба — один знак обнулится и увидит новое счастье

Весы вспомнят про своих старых знакомых, с которыми давно прекратили отношения, и возобновят их. Как сообщила астролог Тамара Глоба, этот шаг станет отправной точкой для построения новой жизни представителей данной зодиакальной системы.

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Весы смогут полностью осознать свои былые ошибки и больше не наступят на старые грабли, они начнут жизнь буквально с чистого листа.

Велика вероятность того, что Весы вернутся также к каким-то прошлым делам и проектам, которые были для них важны.

Источник: rsute.ru