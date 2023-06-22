Деньги пойдут стеной: какой знак зодиака разбогатеет к декабрю — Глоба

Астролог Тамара Глоба заявила, что Козерогам в 2023 году будет везти с деньгами. У этих людей, по ее мнению, появится возможность поменять работу и удвоить свои заработки.

«Вплоть до декабря у Козерогов есть шанс изменить жизнь в лучшую сторону. Финансы будут сами идти в руки», — заявила она.

Глоба подчеркнула, что главное сейчас этим людям не стоит лениться. Иначе можно упустить шанс, который дается очень редко. Если сделать правильный шаг, подчеркнула Глоба, деньги пойдут стеной.

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