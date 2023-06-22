Озвучены года рождения тех, кого обойдут беды до 30 июня — ищем себя в списке везунчиков

Практикующий астролог Наталия Гурьянова назвала знаки китайского гороскопа, которых обойдут все беды и невзгоды до 30 июня. Эти баловни судьбы под защитой Вселенной. Им не грозят испытания на прочность.

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Кролик получит шанс возвыситься на службе. Для этого нужно провести переговоры с начальством. Успех зависит только от них самих.

Новое успешное дело откроют для себя Змеи. Решительность поможет им обрести стабильное положение.

Вторая половина июня станет кармической для Лошади. Им нужно заняться личным и духовным развитием.

Страсть в отношениях возникнет у Петухов. Они могут зарядить эмоциями старых партнеров или встретить новую любовь.

Года рождения Кролика — 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011.

Года рождения Змеи — 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001.

Года рождения Лошади — 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002.

Года рождения Петуха — 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005.

По материалам 7days