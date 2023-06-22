Володина назвала главного счастливца августа — все начнется с 23 июля

Астролог Василиса Володина заявила, что в жизни Стрельцов наступает счастливый момент, когда они могут изменить свою жизнь в лучшую сторону. Причем дела будут идти в гору, начиная с конца июля. В августе и сентябре удача будет улыбаться этим людям во весь рот.

«С 23 июля и до конца лета начинается период пересмотра целей, принципов, идеалов, чтобы увидеть их ясно. Вас будет тянуть вширь, захочется знать больше о мироустройстве», — заявила она.

По мнению Володиной, последняя неделя июля будет очень удачной для карьеры. Есть шанс повысить себе зарплату и получить должность получше.

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