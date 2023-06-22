Володина назвала любимца Вселенной: сейчас они смогут все — устроить личную жизнь, построить карьеру

Василиса Володина. Фото: Global Look Press

Эти люди вступили на добрый путь.

Стрельцам в настоящий момент помогает Вселенная, и им нужно срочно этим пользоваться – не сидеть без дела, строить планы на будущее и уверенно идти к своим целям. Об этом поведала астролог Василиса Володина.

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Стрельцы должны наладить доверительные отношения с деловыми партнерами. Это поможет создать проект мечты и приведет к большим деньгам.

Также звезды благоприятствуют переменам в личной жизни, где наступит тишь и благодать. Не исключен приятный переезд.

Источник: rsute.ru.

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