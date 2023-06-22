С июля по сентябрь! Какой знак зодиака ждет поворот на 180 градусов - Володина

Астролог Василиса Володина сообщила, что у Весов наступает важный момент, когда можно сменить свои ориентиры и приоритеты. Эти люди, по ее словам, повернут свою жизнь на 180 градусов. Их ждет так называемое перерождение.

«С 23 июля и вплоть до начала сентября вам предстоят ситуации, которые изменят вас как личность», - заявила она.

Володина предупредила, что Весы могут кардинально разочароваться в жизни. Им может показаться, что мечты рухнули. Но не стоит совсем опускать руки. Уже скоро эти люди поймут, что все было к лучшему.

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