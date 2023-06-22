Четыре везунчика, для которых грядет белая полоса — уже с 23 июня: деньги, любовь, успех

Астролог Людмила Митрохина назвала четыре знака зодиака, которым неимоверно повезет — белая полоса наступит для них уже с 23 июня. И все это на фоне взаимодействия Марса и Хирона.
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Важное значение для Тельца будет играть его финансовое положение. А с 23 июня деньги вообще выйдут на первый план. Представители этого знака получат подсказку свыше, что пора начинать действовать и сорвать куш. Риск обещает стать разумным.
23 июня станет отправной точкой в личной жизни Дев. Им нужно позаботиться о любимых. Этот шанс они должны использовать по максимуму. Звезды советую им не жалеть себя, браться за любую работу, возможность отдохнуть появится позже. Девам нужно найти баланс между своими обязанностями и желаниями.
Козероги станут баловнями судьбы. Во сне они увидят отрывки своего ближайшего будущего. Выгода сама плывет к ним в руки, представителям этого зодиакального круга нужно лишь согласиться и принять дар небес. Конечно же, им стоит проявить благодарность, оценив подарок Вселенной.
Львы словно сорвутся с цепи, будут подвергать критике и сомнению все, что они услышат от окружающих. Для них 23 июня станет днем трансформации. Львы остро ощутят необходимость проявить себя, действовать. Вселенная вскоре одарит своего фаворита, без поддержки они не останутся.
«Разумом Львов завладеет Хирон, который покажет наихудший вариант событий, чтобы они смогли по-достоинству оценить подарок от Вселенной, который получат совсем скоро», — добавила астролог.
По материалам 7days