Четыре везунчика, для которых грядет белая полоса — уже с 23 июня: деньги, любовь, успех

Астролог Людмила Митрохина назвала четыре знака зодиака, которым неимоверно повезет — белая полоса наступит для них уже с 23 июня. И все это на фоне взаимодействия Марса и Хирона.

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Важное значение для Тельца будет играть его финансовое положение. А с 23 июня деньги вообще выйдут на первый план. Представители этого знака получат подсказку свыше, что пора начинать действовать и сорвать куш. Риск обещает стать разумным.

23 июня станет отправной точкой в личной жизни Дев. Им нужно позаботиться о любимых. Этот шанс они должны использовать по максимуму. Звезды советую им не жалеть себя, браться за любую работу, возможность отдохнуть появится позже. Девам нужно найти баланс между своими обязанностями и желаниями.