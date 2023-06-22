Что нужно сделать Тельцам, Львам, Скорпионам и Ракам до конца июня — иначе беда: Глоба

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на июнь, дав подсказку некоторым знакам зодиака. Астролог раскрыла план действий этих баловней судьбы, назвав условия, при которых они сумеют обойти все препятствия на пути к своему счастью, везению и успеху.
Телец
Им до конца месяца нужно развить небывалую для себя активность. Это касается поездок, работы, интеллектуальной деятельности. Дороги займут значительную часть их жизни. Перемены в материальном плане будут весьма удачными. Телец должен заняться вопросами, которые имеют отношение к дому, быту, семье и детям.
Лев
Им нужно избегать знакомств — встречи могут быть обманчивыми и в итоге принесут только потери. Звезды советуют Львам укрепить в конце месяца свое положение в доме. К примеру, заняться строительством или ремонтом. Многие представители знака задумаются о пополнении в семье: свадьбы, беременность — все это станет для Львов личным вопросом.
Скорпион
Им звезды советуют уделить время семье и близким — этот знак зодиака как никогда будет волновать дела детей, семьи и отношения со второй половинкой — особенно в третьей декаде месяца. Благодаря близким дела Скорпионов продвинутся. Последняя неделя июня станет благоприятным периодом для поездок и путешествий. Этот знак зодиака сумеет заработать нужные ему средства. Возможностей для этого будет предостаточно. Главное — не упустить шанс. Также Скорпионы поднимут свой авторитет на службе, заслужив похвалу начальства. Поддержку им окажут значимые партнеры.
Рак
Друзья помогут им решить важные материальные вопросы. Июнь — станет для Раков периодом, который принесет перспективы. Этот знак зодиака будет стремиться заработать нужные ему деньги. В этом Раки могут полагаться на свою смелость, обаяние и интеллект.
«Будьте очень внимательны в финансовых вопросах в начале третьей декады июня. Последние дни месяца принесут хорошие заработки, путешествия, возможность приобрести недвижимость», - добавила астролог.