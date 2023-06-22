Один знак проигнорирует мнение окружающих и сорвет денежный куш: Глоба — это фаворит июня

Астролог Тамара Глоба посоветовала Львам придерживаться тактики, к которой они привыкли.

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Львы обычно действуют решительно, смело и целеустремленно. И именно эта стратегия сейчас благоприятна для их жизненного пути, хотя недруги и близкие пытаются сдвинуть представителей знака зодиака с судьбоносной дороги.

Кто-то в настоящий момент шепчет Львам на ухо, чтобы они были осмотрительны и не рисковали. Не стоит слушать чужие советы, они ни к чему хорошему не приведут. Если проигнорируете их, то сможете сорвать денежный куш.

Источник: rsute.ru