«Наступает время радости»: кого ждет счастье 22 июня, поведала Василиса Володина

Известный астролог и телеведущая Василиса Володина регулярно радует подписчиков в Telegram хорошими новостями. Она сконцентрировала внимание именно на положительных моментах, чтобы людям не казалось, что жизнь состоит только из черной полосы, и ежедневно выдает порцию сообщений для поднятия настроения.

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На этот раз прогноз коснулся 22 июня. День, когда Солнце переходит в созвездие Рака, обострит у высокочувствительных людей восприятие. Люди становятся более чуткими и заботливыми. А вот некоторые и вовсе ощутят настоящее счастье.