Один знак совершит путешествие мечты и вернется прображенным: Володина советует в путь

Весам нужно срочно отдохнуть, сказала астролог Василиса Володина. Даже короткая прогулка пойдет им на пользу, а если они совершат путешествие, то смогут полностью обнулиться и начать жизнь с чистого листа.

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Весы должны понять, что делать паузы просто необходимо. В путешествии они могут осознать нечто важное и встретить человека, который изменит их дальнейшую судьбу.