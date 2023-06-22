Один знак совершит путешествие мечты и вернется прображенным: Володина советует в путь

Василиса Володина. Фото: Global Look Press

Даже прогулки пойдут на пользу этим людям.

Весам нужно срочно отдохнуть, сказала астролог Василиса Володина. Даже короткая прогулка пойдет им на пользу, а если они совершат путешествие, то смогут полностью обнулиться и начать жизнь с чистого листа.

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Весы должны понять, что делать паузы просто необходимо. В путешествии они могут осознать нечто важное и встретить человека, который изменит их дальнейшую судьбу.

Друзья смогут скрасить жизнь Весов, обязательно позовите их в путешествие или хотя бы на пикник.

Источник: rsute.ru

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