Тамара Глоба предрекла страшное на июль: «Научитесь ценить жизнь»

Астролог Тамара Глоба объявила людям, что 21 июня Солнце перешло в созвездие Рака. Этот период продлится целый месяц, до третьей декады июля, и обещает быть жарким, в противоположность устоявшейся дождливой традиции. И в переносном смысле — тоже, поскольку грядет непростое время.

«Пожары и агрессия тесно переплетаются с силой добра и милосердием. А наша человеческая задача не сотрясать пространство агрессией, не подбрасывать дровишки злобы в топку разрушений Земли, природы и человечества, а наполнять мировое пространство светом добра, силой жизни. Или хотя бы сохранять равновесие сил мира, чтобы не дать Миру и человечеству упасть в пропасть», — предупредила Глоба в соцсетях.

Астролог призвала людей к важному: «Научитесь ценить жизнь на Земле, берегите семью, дружите с родными, поддерживайте теплотой своих душ огонь домашнего очага». Тамара Глоба считает, что только так можно пережить эти сложные времена, выпавшие на нашу долю.

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