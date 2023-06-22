Глоба 22 июня предрек неприятности: «Скандалы не заставят себя ждать»

Астролог Богдан Глоба предупреждал людей, что предпоследняя неделя июня будет наполнена хаосом и аварийностью. События семидневки могут быть сумбурными, а приобретения – неудачными.

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22 июня, в четверг, людям следует лучше подстраиваться под ситуацию. Высок риск скандалов.

«Четверг заставляет менять планы и подстраиваться под ситуацию. Скандалы не заставят себя ждать», - сообщил астролог в своем Telegram-канале.

В то же время, 22 июня людям принесет успех способность общаться. Лидерские и ораторские способности помогут добиться цели.