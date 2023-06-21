Три знака зодиака, которые сорвут джекпот — деньги упадут на счет в конце июня

Астрологи назвали три знака зодиака, которые сорвут джекпот в конце июня — деньги будут литься рекой и сами упадут на счет. Вот кому не придется волноваться о заработках — большая сумма порадует их в третьей декаде месяца. Финансовая удача будет преследовать их на протяжении шести месяцев.

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Денежная лавина обрушится на Раков, Львов и Рыб. Этих баловней судьбы ждут финансовые потоки. Благодаря важным переговорам они смогут достичь высоких результатов.

По материалам sterlegrad.ru